Man (18) draait door en vernielt ruit cafetaria

AXEL - Een 18-jarige man uit Terneuzen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op het Szydlowskiplein in Axel de ruit van een cafetaria te hebben vernield.

'Chillen'

Volgens de politie was de jongen met wat vrienden aan het 'chillen' op het plein, toen hij plots agressief werd en met spullen begon te gooien. Ook sloeg hij wartaal uit en schopte hij de ruit van het cafetaria in. Daarop werd de politie gebeld.



In bedwang gehouden

Vrienden van de jongen hielden de jongen in bedwang tot de politie er was. De opgetrommelde agenten pakten vervolgens de jongen op en namen hem mee naar cellencomplex Torentijd. Daar heeft hij de nacht doorgebracht.