Kerkhove naar hoofdtoernooi Malaysian Open

Foto: Orange Pictures



Geen problemen

Kerkhove was in twee sets te sterk voor de als achtste geplaatste Haas. Kerkhove is ongeplaatst. In de eerste set nam ze snel een 4-0 voorsprong en gaf die niet meer uit handen door de set met 6-1 te winnen. Ook in de tweede set kwam Kerkhove niet in de problemen.



Regen

Bij een 4-1 stand werd de partij stilgelegd vanwege een regen. Het oponthoud duurde bijna een uur. Uiteindelijk won Kerkhove de tweede set ook met 6-1. Op de wereldranglijst staat Haas (159e) bijna veertig plaatsen hoger dan Kerkhove (194e)



Eerste geplaatste

Zaterdag was Kerkhove in de eerste ronde te sterk voor de als eerste geplaatste Chinese Fangzhou Liu. Het hoofdtoernooi in Kuala Lumpur begint maandag.



Charleston

Kerkhove haalde voor het laatst in april 2016 het hoofdschema van een WTA-toernooi. Dat was in Charleston in de Verenigde Staten.