Niels Mesu grijpt naast eindzege GP natuurijs

FALUN (ZWE) - Niels Mesu uit Middelburg is er niet in geslaagd het eindklassement van de KPN Grand Prix op natuurijs te winnen. Bij de vijfde en laatste wedstrijd in het Zweedse Falun moest Mesu voor leider Frank Vreugdenhil eindigen, maar dat lukte niet.

Foto: Orange Pictures



Erwin Mesu vijfde

De vijfde en laatste wedstrijd van de KPN Grand Prix werd zondag gewonnen door Simon Schouten uit Andijk. Na een wedstrijd over 150 kilometer versloeg Schouten in de sprint klassementsleider Frank Vreugdenhil uit Eldersloo. Het duo maakte deel uit van een kopgroep van zeven schaatsers. Ook Erwin Mesu uit Middelburg zat daarbij. Mesu eindigde op de vijfde plaats.



Niels Mesu derde in eindklassement

Niels Mesu maakte geen deel uit van de kopgroep. Hij kwam als elfde over de streep op het Runnmeer. In het eindklassement zakte Mesu daardoor van de tweede naar de derde plaats, omdat hij nog ingehaald is door dagwinnaar Simon Schouten.



Ellende

"Het was één bak ellende vandaag in m'n benen", begint Niels Mesu zijn verhaal. "Dan breekt het gemis aan ploeggenoten mij vandaag gewoon op. Ik ben flink op het rooster gelegd."

Tevreden

Erwin Mesu (foto boven) was tevreden over zijn klassering. "Ik had een goede dag vandaag en heb nog geprobeerd om te winnen. Vandaag heb ik weer laten zien dat ik de finale van een wedstrijd kan kleuren."