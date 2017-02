Tim Pleijte wint Trail By The Sea (video)

RENESSE - Trail By The Sea is zondag gewonnen door Tim Pleijte uit Vlissingen. Pleijte bleef Erwin Adan uit Vlissingen ruim twee minuten voor op de marathonafstand. Zo'n achthonderd atleten liepen een hele of een halve marathon door de bossen en over de duinen en het strand van Schouwen-Duiveland.

Twee minuten

Pleijte liep na ongeveer achttien kilometer weg bij zijn enige overgebleven concurrent Erwin Adan en finishte in een tijd van 2:49.41'. Adan kwam zo'n twee minuten later in 2:51.52' over de finish. De derde plaats was voor Pascal van Norden uit Gouda in 2:53.16'.



Herten

Ondanks dat het een zwaar parcours was waren de meeste deelnemers enthousiast. Het parcours bracht de atleten langs de mooiste plekjes en Van Norden had nog meer natuurschoon gezien. "Ik zag een paar herten onderweg! Mijn dag kan niet meer kapot."



Leonie Ton

Bij de vrouwen was Leonie Ton uit Wissenkerke de snelste. Ton won in 3:23.42'. Ze bleef Heleen Plaatzer uit Nijmegen en Mirthe Overkamp uit Vlissingen voor.