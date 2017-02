Nationale titel voor amazone De Koeyer

ERMELO - Jasmien de Koeyer uit Sint-Jansteen heeft het KNHS indoorkampioenschap bij de Young Riders op haar naam geschreven. Met Esperanza was De Koeyer de sterkste in de twee proeven die gereden werden.

Esperanza

De Koeyer kwam met Esperanza tot een score van 72,580%. Ze bleef daarmee Lisanne Zoutendijk (Nispen) met Ringo Star voor (71,079). Op de derde plaats eindigde Bo Oudhof uit Nijeberkoop met Colt Sollenburg (70,597%).



Fantastisch paard

De Koeyer laat via de website van de KNHS weten trots te zijn op haar achtjarige merrie en haar nationale titel. “Ze gaat echt voor je door het vuur. Het is een fantastisch paard om mee te werken. Het is bizar om hier te winnen, echt een kick."



EK Young Riders

De Koeyer wil dit jaar meedoen aan het Europees kampioenschap voor Young Riders, dat komende zomer in Roosendaal wordt gehouden. In 2016 deed ze ook al aan mee aan het EK.



Jeanine Nieuwenhuis

Jeanine Nieuwenhuis uit Serooskerke (W) eindigde bij de U25 op de derde plaats met TC Athene. Elisabeth Geluk uit Sint-Annaland werd met Samaranch zesde.