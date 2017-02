Student maakt Harry Potter-kaart voor UCR

MIDDELBURG - Studenten van het University College Roosevelt (UCR) hoeven niet meer te verdwalen in de wirwar van trappen en gangen in het voormalig stadhuis van Middelburg. Derdejaarsstudent Pepijn Suurmeijer heeft een plattegrond van de school gemaakt, inclusief ondergrondse gangen.

Sfeer

De 'sluipwegwijzer' uit de Harry Potter-serie stond model voor de kaart. De sfeer van het voormalig stadhuis - gebouwd tussen 1452 en 1520 - deed Suurmeijer denken aan Zweinstein, het kasteel waar Harry Potter les krijgt. Ook zijn de schoolgebouwen van de UCR onderling verbonden door een gangenstelsel, net als Zweinstein.



Aandenken

"Ik was vroeger helemaal gek van Harry Potter", vertelt Suurmeijer."Ik weet nog goed dat mijn zesde verjaardagsfeestje een Harry Potter-feestje was. Toen had ik net de eerste film gezien." Zijn moeder las hem altijd voor uit de boeken en later las hij ze zelf. "Ik heb heel veel leuke herinneringen aan Harry Potter en ook aan mijn tijd op de UCR, dus ik vond het mooi om die twee dingen op deze manier bij elkaar te brengen."

Oplage

Suurmeijer heeft zeker vijftig uur werk in de kaart zitten. "Dat is wel iets meer dan ik vooraf gedacht had", lacht hij. Hij heeft de kaart laten drukken in een oplage van 45 en daarvan zijn er inmiddels 17 verkocht. "Iedere verkochte kaart kost me nog een kwartiertje plakken en vouwen." De plattegrond kan bij iedere verdieping uitgevouwen worden en heeft een extra uitvouwstukje voor de zolder van het hoofdgebouw.



Tunnels

Op de onderste laag van de kaart staan de tunnels die de verschillende UCR-gebouwen ondergronds verbinden. "Daar mogen studenten eigenlijk niet komen, maar ik was er een keer voor een vak dat ik volgde en toen heb ik aantekeningen gemaakt die ik in deze kaart heb verwerkt."



Toverstaf

In de film zijn een toverstaf en toverspreuk nodig om de kaart te kunnen gebruiken. De spreuk staat in de kaart, maar een toverstaf levert Suurmeijer er niet bij. "Die mogen kopers zelf aanschaffen. Ik weet dat sommige studenten die de kaart hebben gekocht zulke Harry Potter-fans zijn dat ze thuis hun eigen toverstaf hebben liggen."