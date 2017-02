Supporters Schoondijke dol op derby's (video)

SCHOONDIJKE - De wedstrijden tegen Breskens, Oostburg en Groede staan met hoofdletters in hun agenda. De Schoondijke supporters Jos Datthijn en Ronny Vastenhout verheugen zich er altijd op als hun club tegen één van de buren speelt, al wint Schoondijke dan lang niet altijd. Dat is niet gek, want met 85 actieve leden is de club één van de kleinere in de regio.

Samenwerking

Om toch alle teams te kunnen vullen ontkomt Schoondijke dan ook niet aan samenwerking. Dat gebeurt al volop bij de jeugd en naar tevredenheid. "Daar zijn best wel wat gesprekken aan vooraf gegaan, maar we zitten nu in een concept met de buren van Breskens en we kunnen daar alleen maar lovend over spreken", zegt voorzitter Werner Braspenning.



Mist

Het bezoek van het voetbalprogramma Onze Club aan Schoondijke viel op een mistige dag, maar daar hadden de spelers geen last van. Zowel in het jeugdcircuit als bij het klikoschieten liet Schoondijke zich van haar beste kant zien.



Uitzending

