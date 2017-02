Zeeland wordt wakker: Schip vast, carnavalsmijders en schaatsen

OOST-SOUBURG - Het is maandag 27 februari 2017. Goedemorgen, in het Zeeuwse nieuws van deze ochtend:

Schip vast

Op de Westerschelde heeft een 200 meter lang containerschip korte tijd vastgezeten in het Nauw van Bath. Sleepboten slaagden er vlotter in de MSC iris los te trekken dan verwacht.



Carnaval ontvlucht

Geen zin in carnavalsgebral, -muziek en -verkleedpartijen? Boek dan een hotelkamer in Zeeland! Een aantal Zeeuwse hotels biedt zelfs speciale arrangementen aan voor mensen die de carnaval ontvluchten. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt.



Harry Potter-kaart

Studenten van het University College Roosevelt (UCR) hoeven niet meer te verdwalen in de wirwar van trappen en gangen in het voormalig stadhuis van Middelburg. Derdejaarsstudent Pepijn Suurmeijer heeft een plattegrond van de school gemaakt, inclusief ondergrondse gangen.



(Foto: Orange Pictures)



Mesu grijpt naast prijs

Niels Mesu uit Middelburg is er niet in geslaagd het eindklassement van de KPN Grand Prix op natuurijs te winnen. Bij de vijfde en laatste wedstrijd in het Zweedse Falun moest Mesu voor leider Frank Vreugdenhil eindigen, maar dat lukte niet.



Foto: Desiree Hoondert



Weer

Bewolkt en regen, in de loop van de middag drogere perioden vanwege buien met lokaal hagel en onweer. Stevige zuidzuidwestenwind, 4 tot 6 Beaufort met vanmiddag en vanavond kans op zware windstoten tot ongeveer 90 km/u. Het wordt 10 graden.