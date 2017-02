Giro di Schouwen-Duiveland eert Wim Evertse

ZIERIKZEE - De Giro di Schouwen-Duiveland heet voortaan Giro di Schouwen Memorial Wim Evertse. De nieuwe naam is bedoeld om oud-renner en wielerorganisator Wim Evertse te herdenken. Evertse overleed in december vorig jaar.

Giro d'Italia

De Giro di Schouwen-Duiveland wordt op zondag 6 augustus voor de achtste keer gereden. De fietstocht werd in het leven geroepen toen de Giro d'Italia in 2010 over Schouwen-Duiveland reed. Voorafgaand aan de etappe Amsterdam-Middelburg stond destijds de rit op het programma. Sindsdien is de tocht over Schouwen-Duiveland, en sinds vorig jaar ook Goeree-Overflakkee, niet meer weg te denken.



Aan de wieg

Wim Evertse uit Zierikzee stond samen met Marcel Willemse aan de wieg van het evenement dat jaarlijks honderden deelnemers trekt. Het idee om de tocht te noemen naar Evertse ontstond op de dag van de herdenkingsrit in de week dat hij overleed.



