Beste Nederlander

De Lange (22) maakte deel uit van een kopgroep van zeven renners. De groep viel in de laatste kilometers uit elkaar. De overwinning na 120 kilometer ging naar de Duitser Thomas Koep, die iets meer dan een halve minuut voorsprong had op Kenny Willems uit Belgie. De Lange kwam als vierde op 0.41’ over de streep en was de beste Nederlander.



Stroosnijder

Michel Stroosnijder uit Hansweert maakte deel uit van een achtervolgende groep en eindigde op de 21e plaats.