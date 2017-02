Slecht weer: Grote praalwagens uit de optochten gehaald (video)

Feest gaat door

De organisatoren hebben dit, op dringend advies van de gemeente Hulst, maandagmorgen besloten. De loopgroepen komen wel in actie tijdens de carnavalsstoet. De optochten beginnen zowel in Nieuw-Namen als in Terhole om 14.00 uur.



Op herhaling

Vorig jaar kregen de optochten op de maandag het ook al voor hun kiezen. Toen was het een zuidwesterstorm die roet in het eten gooide. Twee jaar op rij dus. Dat is heel zuur, zegt Arnold van Driessche

