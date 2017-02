Ken de kandidaat: Willem Willemse, 50 plus (video)

naam: Willem Willemse

leeftijd: 67

woonplaats: Vlissingen

op de kieslijst: 50 plus plaats 14



Als de wekker gaat, dan denk ik...

"Wat zal het vandaag brengen?"



Mijn laatste whats-appje stuurde ik aan ... (en dit stond erin...)

"Aan mijn schoondochter. Die had Baklava gemaakt en daarover had ik gezegd dat ik het heel erg lekker vond, maar dat het wel een groot stuk was en dat ze terugschreef 'O, ik dacht dat ik zo'n klein stukje had gegeven'. Maar het was voldoende, haha."



Een typisch familietrekje is: ...

"Dat is een hele lastige vraag, moet ik zeggen. Ik denk dat we overal de controle over willen houden. "



De beste manier om mijn weekend te beginnen...

"Gewoon 's morgens rustig mijn krantje lezen en de boodschappen doen. En dan voor de rest maar kijken wat we gaan doen."



Bijna niemand weet...

"Ik heb geen geheimen. Als je die niet hebt, hoef je ook niet veel te onthouden, denk ik."



Lees ook: Ken de kandidaat Niels van den Berge, GroenLinks