Dolf Roks twee jaar langer bij Sparta Rotterdam

Roks gaat zich dus volledig richten op zijn werk aan de jeugdopleiding van Sparta. "Het doet me goed langer aan de toekomst van deze club te mogen werken", zegt Roks op de website van Sparta. "Op dit moment bestaat een belangrijk deel van onze A-selectie uit zelf opgeleide spelers, de uitdaging is om ervoor te zorgen dat dit het geval blijft."



Roks bekleedde in het verleden al meerdere functies bij Sparta. Zo was hij jeugdtrainer, technisch directeur en twee keer (interim) hoofdtrainer. In Zeeland zette hij samen net Dennis en GĂ©rard de Nooijer de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) op en was hij trainer van Kloetinge.



