Dit is de route van de nieuwe Tacx Pro Classic

Van Middelburg naar Neeltje Jans

De organisatie wil de komende jaren met een vaste start- en finishplaats werken. De start is in Middelburg. De renners krijgen een wedstrijd voor ongeveer tweehonderd kilometer voorgeschoteld. De renners rijden via de kust van Walcheren naar de Zak van Zuid-Beveland. Ook Yerseke, de Kattendijkse Dijk, de Zeelandbrug en Oosterscheldekering zijn in de route opgenomen. Op Neeltje Jans worden nog enkele plaatselijke ronden gereden. De finishstreep is vlakbij het Topshuis getrokken.



Organisator Kees Bal legt uit waarom voor deze route is gekozen.