Tacx Pro Classic 'prachtige afsluiting' wielerjaar (video)

25 duizend euro

De provincie Zeeland is een van de sponsoren van de Tax Pro Classic. De Bat heeft een bedrag van 25 duizend euro gereserveerd voor de enige Zeeuwse profronde. "Evenementen kunnen bij ons subsidie aanvragen en dat wordt vervolgens afgewogen aan de hand van een aantal criteria". De Tacx Pro Classic krijgt evenveel subsidie als de Vestingcross in Hulst, eerder deze maand.



Blij met profronde

"Het heeft even geduurd voordat we opnieuw een profronde in Zeeland hebben, maar we zijn er als provincie heel blij mee", aldus De Bat.

Eneco Tour

De komst van de Eneco Tour is van de baan. In juni was daar nog sprake van. Volgens De Bat is er wel contact geweest met de organisatie. "Maar echt tot een aanvraag is het niet gekomen. Dat was voor ons ook reden om te kijken welke aanvragen er wel lagen." De Eneco Tour staat nog wel op de kalender van de UCI (7-13 augustus), maar zal onder een andere naam verreden worden omdat Eneco gestopt is als hoofdsponsor.

Ster ZLM Toer

De Bat meldde ook dat de proloog van de Ster ZLM Toer (14-18 juni) dit jaar opnieuw in Zeeland start. "Goes kan de proloog niet organiseren omdat daar het VNG-congres gehouden wordt. We zijn met andere gemeenten in gesprek. De proloog zal sowieso in Zeeland plaatsvinden. En we zijn ook bezig met de start van de tweede etappe, ook met een grote lus door Zeeland." De verwachting is dat binnenkort meer details bekend gemaakt worden.



Mooi aanbod

Volgens De Bat is er een mooi aanbod van Zeeuwse wielerwedstrijden. "We hebben een heel seizoen vol met prachtige wielerwedstrijden."



Jan Janssen

Ook Jan Janssen, de winnaar van de Tour de France in 1968, was aanwezig bij de presentatie van de Tacx Pro Classic. Janssen vindt het 'fantastisch' dat Zeeland weer een profkoers krijgt. "Zeeland is nauw verbonden met de wielersport en heeft al enkele grote namen voortgebracht."

Ambities

De ambities om uit te groeien tot de tweede Nederlandse klassieker na de Amstel Gold Race spreken Janssen wel aan. "Zeeland is natuurlijk geschikt voor bepaalde wedstrijden. We hoeven geen bergen of kasseien te verwachten. Nee, de wind speelt hier een grote rol.