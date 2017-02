Middelburgse Syriëganger voor de rechter (video)

Vast in Vught

De zitting in de rechtbank zal vanmiddag niet lang duren, want de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De rechtbank moet beslissen of de man in afwachting van zijn zaak nog langer vast moet blijven zitten. Hij zit nu in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, in Vught.



Te weinig bewijs

Advocaat Bart Nooitgedagt wil dat de man wordt vrijgelaten tot de echte behandeling van zijn zaak voor de rechtbank begint. Ook wil hij dat er nog meer onderzoek wordt gedaan in de zaak. Hij vindt dat er te weinig bewijs is voor het langer vasthouden van de man uit Middelburg.



Bestrijding van terrorisme is topprioriteit

De bestrijding van terrorisme en radicalisering is een topprioriteit voor de overheid nu ons land sinds een paar jaar te maken heeft met uitreizigers, ronselaars en terugkeerders. De aanpak van het Openbaar Ministerie richt zich op mensen die verdacht worden van deelname aan de gewapende strijd en van het plegen van oorlogsmisdrijven.

280 Syriëgangers

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn er de afgelopen jaren zeker 280 Nederlanders naar Syrië en Irak gereisd. Van de Syriëgangers zijn er zo'n veertig gestorven, vijftig zijn er teruggekeerd naar Nederland en zo'n 190 zouden zich nog in het strijdgebied begeven. Alle Syriëgangers die nu terugkomen worden aangehouden en verhoord. In december meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie dat er op dat moment zeven terugkeerders in de cel zaten, van zes van hen loopt het proces nog. Een is al veroordeeld.



Gevaar nationale veiligheid

De AIVD verwacht dat het aantal terugkeerders de komende tijd stijgt, omdat jihadistische strijdgroepen in Syrië en Irak steeds verder in het nauw gedreven worden. Terugkeerders worden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat vermoed wordt dat ze zijn opgeleid tot terrorist. En de overheid wil aanslagen in Nederland natuurlijk voorkomen.



Jihadstrijder Vlissingen

De meeste jihadisten die zijn vertrokken naar Syrië of Irak komen uit de Randstad met name uit Den Haag. In 2014 kwam een jihadstrijder uit Vlissingen om in Syrië. De 20-jarige man studeerde in Den Haag en zou daar zijn geronseld.



