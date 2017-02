Wietkwekerij ontdekt in Nieuwerkerk, man opgepakt

NIEUWERKERK - De politie heeft in Nieuwerkerk een man opgepakt die een wietkwekerij in zijn huis had. Het ging om zestig planten, laat de politie weten.

Alle spullen vernietigd

De politie heeft de kwekerij in de Meidoornstraat dinsdagochtend ontmanteld. De planten waren al volgroeid en rijp voor de oogst. De planten en de kweekspullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.



Aangifte

De bewoner is op het politiebureau verhoord. Volgens de politie heeft de man een verklaring afgelegd. Er is daarop een proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Het elektriciteitsbedrijf gaat aangifte tegen de man doen.



Meter teruggedraaid

Het lijkt erop dat de man zijn elektriciteitsmeter heeft teruggedraaid, omdat het stroomverbruik op de meter niet overeenkwam met wat er normaal gesproken wordt verbruikt bij een wietkwekerij. De stroom werd in elk geval niet buiten de meter om afgetapt, zegt de politie.



Brand

Omdat de kwekerij in een rijtjeshuis stond, was er brandgevaar voor omwonenden. Vaak wordt de apparatuur in zulke kwekerijen slordig aangesloten, waardoor makkelijk kortsluiting kan ontstaan, zegt de politie.