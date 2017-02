Lievense: Wielrennerij staat er hoger op dan Kustmarathon

ZOUTELANDE - Lein Lievense heeft verontwaardigd gereageerd op het nieuws rondom de Tacx Pro Classic. De organisator van de Kustmarathon verwijt de provincie Zeeland dat er geen overleg is gevoerd met hem over de datum van de hernieuwde Zeeuwse wielerwedstrijd.

Datum

De Kustmarathon en de Tacx Pro Classic staan beide gepland voor begin oktober. Tussen de twee evenementen zitten maar acht dagen en dat is volgens Lievense te weinig. "Er komt dan veel te veel druk te liggen op vrijwilligers, politie, EHBO en overheden. Het is een mooi nieuwe evenement voor Zeeland en het geeft ook weer goede publiciteit, maar er hadden beter vier of zes weken tussen kunnen zitten."

Ondergeschoven kindje

Daarnaast vindt Lievense het ook vreemd dat een 'nieuw' evenement als de Tacx Pro Classic meteen 25.000 euro subsidie krijgt. "Wij krijgen de helft van wat zij krijgen." Voor Lievense voelt het alsof de Kustmarathon het ondergeschoven kindje van de provincie is. "Ik denk dat de wielrennerij bij de provincie hoger staat aangeschreven dan de Kustmarathon."



Tacx Pro Classic

Maandag werd bekendgemaakt dat de Ronde van Zeeland in de vorm van de Tacx Pro Classic toch en doorstart gaat maken. De eerste editie wordt op zaterdag 14 oktober gereden. De start is in Middelburg. De finish is op Neeltje Jans. Een deel van de route is ook het parcours van de Kustmarathon.



@omroepzldsport net Lein gebeld. Is zeker niet boos op de provincie. Binnenkort in gesprek. Als er knelpunten zijn, lossen we ze op — Jo-Annes de Bat (@JoAnnesdeBat) 28 februari 2017

Reactie provincie

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft in een reactie op Twitter laten weten dat Lievense zeker niet boos is op de provincie. De Bat gaat binnenkort in gesprek met Lievense over de kwestie.