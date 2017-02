Hoofdrol voor 83-jarige groenteboer (video)

Uniek

Helge Prinsen is vaste klant bij de groenteboer en realiseerde dat de levensstijl van de Trimpe's, 14- tot 16-urige werkdagen en geen vakantie, uniek is. Omdat Adrie Trimpe met zijn gezondheid sukkelt vond Prinsen dat het tijd werd om het dagelijkse leven van de groenteboer vast te leggen.



Overvaller

Samen met cameraman Frido Vermeulen bezoekt Prinsen de winkel één á twee keer per week. Tussen de werkzaamheden door krijgen de Trimpes de kans om over hun leven te vertellen. Adrie werd landelijk bekend toen hij in 2015 een 19-jarige overvaller zijn zaak uittrapte. Ondanks een hoofdwond stond Trimpe een uur later zowel zijn klanten als de pers te woord.

Toonbank

Zowel de maker als de hoofdrolspeler zijn zich er van bewust dat door de zwakke gezondheid van Trimpe de documentaire abrupt kan eindigen. Voor de groenteboer maakt het niets uit:' Ik ga het liefst dood achter mijn toonbank.'



Crowdfunding

Helge Prinsen is samen met haar producer John Albert Jansen op zoek naar geld via crowdfunding. De documentaire, die 'Verlies kun je niet betalen' gaat heten, moet ongeveer 20.000 euro kosten.