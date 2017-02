Evides moet kosten drinkwater beter scheiden

(Foto: Melissa Youngern)



Niet helder

Volgens de inspectie is bij veel meer bedrijven niet helder hoe die bedragen worden gescheiden. In 2014 gaf de inspectie de waterbedrijven ook al een waarschuwing. Sindsdien zijn de drinkwaterbedrijven volgens Frank Dofferhoff, senior adviseur van de Inspectie Leefomgeving en Transport, al een stuk transparanter geworden. "Maar we vinden het nog onvoldoende op dit moment", zegt Dofferhoff.



Dwangsom

Voor 2018 moeten de waterbedrijven duidelijkheid geven. Als de waterbedrijven na de brief van dinsdag nog niet voldoende stappen nemen, kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu de bedrijven een dwangsom opleggen om de bedrijven transparanter te krijgen. Dofferhoff is ervan overtuigd dat het zover niet komt. Volgens hem zijn de drinkwaterbedrijven voldoende geschrokken van deze brief.