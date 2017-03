Omroep Zeeland en PZC voelen Jan Roos aan de tand

MIDDELBURG - Lijsttrekker Jan Roos van de partij VoorNederland was woensdagmiddag is Middelburg. Omroep Zeeland en de PZC interviewden hem over Zeeuwse thema's.

Kijk het gesprek terug:

Studenten Hogeschool Zeeland

Het interview is in Middelburg in het gebouw van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Belangstellenden zijn van harte welkom. Studenten van de Hogeschool Zeeland hebben ook een rol bij het interview met de lijsttrekker. Zij houden tijdens de live-uitzending Facebook en Twitter in de gaten.



Vragen stellen

Vragen en opmerkingen kunnen op Twitter worden geplaatst met vermelding van #zeelandkiest. Reageren kan ook onder de live stream op Facebook.



Krant, radio en televisie

Het interview met Jan Roos in Middelburg duurt 45 minuten. Donderdag zendt Omroep Zeeland een uitgebreide samenvatting van het gesprek uit op radio en televisie. De PZC besteedt in de krant van donderdag uitgebreid aandacht aan het interview met de lijsttrekker van VoorNederland.