Bal wil bouwen aan 'mooiste topsportevenement van Zeeland' (video)

Mooiste topsportevenement

Nu er een nieuwe hoofdsponsor is, wil Bal vooral bouwen aan een gezonde toekomst van de wedstrijd. "Dit is het mooiste topsportevenement dat we hier in Zeeland hebben." Hij hoopt dat het Zeeuwse bedrijfsleven nu ook aansluit.



Live op Eurosport

Volgens Bal moet de beoogde rechtstreekse uitzending televisie daaraan bijdragen. Eurosport wil de wedstrijd live gaan uitzenden.



Belangrijkste klassieker

De wedstrijd wil uitgroeien tot de belangrijkste Nederlandse wielerklassieker na de Amstel Gold Race. In elk geval wordt de Tacx Pro Classic de komende drie jaar gereden.

Mooie en lange geschiedenis

In 2015 stopte Zeeland Seaports als hoofdsponsor van de Ronde van Zeeland, waardoor Bal op zoek moest naar een vervanger. "Ik ben er niet dagelijks mee bezig geweest, maar heb er wel veel tijd in gestoken. Ik vind het een must om die ronde te handhaven. Zeker gezien de mooie en lange geschiedenis."



Sluitende begroting

In 1959 werd de toenmalige Ronde van Midden-Zeeland voor het eerst gereden voor amateurs. Sinds 1974 is het een profkoers. Alleen in 1997 en 2016 werd de wedstrijd niet gereden omdat er geen sluitende begroting was. De wedstrijd werd gereden onder verschillende namen: Ronde van Midden-Zeeland, Delta Profronde, Delta Tour Zeeland en Ronde van Zeeland Seaports.



Finish Neeltje Jans

De start van de eerste Tacx Pro Classic is in Middelburg. De finishstreep is getrokken op Neeltje Jans.