Moeder neergestoken zoon: het blijft heel je leven beheersen (video)

MIDDELBURG - Het is vandaag precies drie jaar geleden dat Dennis van de Velde werd neergestoken op de Turfkaai in Middelburg. Hij overleed een paar uur later. We blikken terug met zijn moeder Marian van Aartsen. Na een periode van intensieve hulp gaat het naar eigen zeggen redelijk met haar.

Therapie

"Het blijft heel je leven beheersen, die dag vergeet je nooit meer. Gelukkig heb ik hulp gekregen van Slachtofferhulp", zegt Marian. Slachtofferhulp hielp met bijvoorbeeld administratieve zaken en de rechtszaak. Ook is ze in therapie geweest omdat ze enorm veel last had van de ziekenwagen waar Dennis mee vervoerd is. "Later zag ik diezelfde ambulance nog vaak rijden. Ik herkende hem aan het nummer, de 19-128. Steeds als ik die ambulance zag rijden, kwam er agressie bij me op. Gelukkig heb ik dat nu niet meer."



Lotgenoten

Marian heeft heel veel behoefte om over Dennis te praten en ervaringen uit te wisselen. "Eens in de maand heb je een lotgenotenbijeenkomst. Het is gewoon één familie. Je hebt hetzelfde meegemaakt, iedereen voelt dezelfde pijn. Je hoeft niks uit te leggen."

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtofferhulp heeft Marian ook gewezen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf. Ook nabestaanden krijgen een tegemoetkoming in de geleden schade. "Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Met geld krijg je Dennis natuurlijk niet terug, maar het dekt wel de kosten van de begrafenis bijvoorbeeld."



Laatste cadeau van Dennis

En met het geld van onder meer het schadefonds heeft Marian samen met haar man nog een grote wens in vervulling kunnen laten gaan. "We hebben een cruise gemaakt bij de Bahama's. Dat was altijd al een droom. Dat wist Dennis. Ik zie het dan ook als een soort laatste geschenk van hem. We hebben daar een miniatuurschip gekocht en dat prijkt nu op zijn grafsteen."

Steekpartij

Dennis van de Velde werd op zaterdagavond 1 maart 2014 neergestoken op de Turfkaai in Middelburg. In de loop van de nacht overleed hij in het ziekenhuis in Goes. De dader werd direct aangehouden. Op die zaterdagavond ontstond onenigheid tussen de dader en een groepje mannen waaronder Dennis. Deze ruzie mondde uit in een steekpartij.



Tikkende tijdbom

De dader was een bekende van de politie. Kennissen van de man omschreven hem destijds als een tikkende tijdbom, die door de hulpverlening als onbehandelbaar werd gezien omdat hij hulp weigerde. De dader werd door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. In hoger beroep werd dat zes jaar. Nu is hij in cassatie gegaan.



