Nooit vergeten nutsbedrijf terug van weggeweest (video)

Overheidshanden

Het onderdeel van DELTA dat nu omgedoopt is tot PZEM is de enige tak van het bedrijf die in handen blijft van de Provincie Zeeland en de gemeenten. De overige onderdelen DELTA Retail en ZeelandNet zijn verkocht.



Vlag hijsen

Dat de oude naam terugkeert was voor sommige medewerkers erg bijzonder. Zo werkt David Louisse (62) nu opnieuw bij het bedrijf waar hij in 1970 begon. Omdat hij de medewerker is met de meeste dienstjaren mocht hij de vlag met het nieuwe logo hijsen voor de deur van het kantoor.



Nog niet vergeten

Hij was, net als veel Zeeuwen, de naam van het oude nutsbedrijf sowieso nog niet vergeten. In zijn kantoor staat een vitrinekast met herinneringen aan het bedrijf door de jaren heen. Dat hij over twee maanden met vervroegd pensioen gaat maakt het voor hem extra speciaal om nu opnieuw voor de PZEM te werken.

Verliesgevend

De PZEM bestaat met de gasgestookte Sloecentrale en de kerncentrale in Borssele voornamelijk uit verliesgevende onderdelen. De verkoop van de andere onderdelen van DELTA heeft een half miljard opgeleverd en dat moet het bedrijf de komende jaren in ieder geval overeind houden.



