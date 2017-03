Jan Roos wil een tweede snelweg in Zeeland (video)

'Slecht bereikbaar'

Roos was de eerste landelijke lijsttrekker die door Omroep Zeeland en de PZC werd geïnterviewd over wat zijn plannen voor Zeeland betekenen. Al bij aankomst in de ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland mopperde hij over de slechte bereikbaarheid van Zeeland.



Veel dammen

Hij denkt dat hij zelf naar Zeeland kwam via de N57, op de vraag of hij de dammenroute genomen had antwoordde hij: "Ik geloof het wel, er waren veel dammen." Maar welke route het ook precies was, het ging wat hem betreft veel te langzaam. In plaats van de N57 ziet hij het liefst een snelweg verschijnen inclusief verlichting en een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.



Fregatten

De partij VoorNederland wil nieuwe fregatten laten bouwen. Dat moet wat Jan Roos betreft dan in Vlissingen gebeuren. "We moeten ons geld niet in andere landen uitgeven. Dat moet in Nederland zelf gebeuren. Dat levert onze economie het meeste op."



Zeeland op twee

Desgevraagd liet Jan Roos weten dat Noord-Holland zijn lievelingsprovincie is, maar dat Zeeland zeker op plek twee staat. Hij vindt de mensen in onze provincie 'lekker relaxt'.