Terneuzen en Leonhart per direct uit elkaar

Eddy van der Hooft

Eerder werd al bekend dat aan het eind van het seizoen Leonhart zou vertrekken bij de zondag derdeklasser. De oefenmeester was bezig aan zijn tweede seizoen bij de club. Terneuzen is terug te vinden op de elfde plaats in de rangschikking. Eddy van der Hooft neemt voorlopig zijn taken over.



Voor volgend seizoen is Ronny Tresonie al vastgelegd. Hij komt over van Sluis.