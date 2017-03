Zeker Zeeuwen vast bij oprollen drugsnetwerk

Drugsnetwerk

Justitie in België doet onderzoek naar een drugsnetwerk en heeft daarbij ook de hulp ingeroepen van de Nederlandse politie en justitie. Dit leidde dinsdagmorgen tot de aanhouding van enkele hoofdverdachten in België, die zowel in Nederland als in België crimineel actief zijn. Een van de in België aangehouden verdachten woont in Hulst.



Invallen

Tegelijkertijd werden ook invallen gedaan door de Nederlandse politie in woningen in Heikant, Hulst, Koewacht, Nieuw Namen en in een bedrijfspand in Clinge. Bij de invallen in een woning in hun woonplaats werden een 25-jarige man uit Nieuw Namen en 59-jarige man uit Heikant aangetroffen en aangehouden. Ook werden grote hoeveelheden wiet, contant geld en meerdere auto's in beslag genomen.



Wietkwekerij

De inval in Nieuw Namen was in een woning aan het Kerkpad. De agenten vonden op de eerste verdieping een wietkwekerij en een oogst, vermoedelijk van die kwekerij. De spullen zijn vernietigd. Ook werd daar een auto in beslag genomen.



Verhoord

De 25-jarige man uit Nieuw Namen die bij de inval in de woning werd aangehouden is voor onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. De man is dinsdag verhoord en mocht dinsdagavond het cellencomplex verlaten. Hij blijft verdachte.



Langer vast

In Heikant deed de politie een inval in een woning aan de Julianastraat. Daarbij vonden agenten ruim zeven kilo aan gedroogde wiettoppen en ruim 2.500 wietstekken. De 59-jarige man uit Heikant die bij de inval werd aangehouden kreeg dinsdagavond te horen dat hij langer vast blijft zitten in het cellencomplex in Middelburg.



Contant geld

In de woning in Hulst, waar een van de hoofdverdachten van het Belgische onderzoek woont, werden tienduizenden euro's aan contant geld gevonden. Naast het geld werd ook een personenauto in beslag genomen.



Bestemmingsplan

In het bedrijfspand in Clinge zijn mogelijk activiteiten uitgevoerd die in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente Hulst onderzoekt nu welke maatregelen daartegen genomen kunnen worden.



Verdachten

Hoeveel verdachten in België zijn aangehouden in deze zaak is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel Zeeuwen er onder de in België aangehouden verdachten zijn, naast de hoofdverdachte uit Hulst.