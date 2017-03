Afname van criminaliteit in Zeeland het sterkst

OOST-SOUBURG - De criminaliteit is in Zeeland in de afgelopen vier jaar sneller afgenomen dan in de rest van het land. Dat blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Enquête

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders bevraagd over criminaliteit. Daaruit blijkt dat het aantal ondervonden delicten in Zeeland met 24,6 procent is afgenomen. Landelijk daalde het aantal ondervonden delicten met 13 procent.



Tweede

Wanneer alleen gekeken wordt naar de geregistreerde misdrijven staat Zeeland met een daling van 25,8 procent op de tweede plaats, net achter Drenthe, waar het aantal geregistreerde misdrijven daalde met 27,5 procent. Landelijk was de de daling in die periode gemiddeld genomen 20 procent.

Inbraken

Ook specifiek op het gebied van inbraken was er in onze provincie een flinke daling. Die daling was in Vlissingen het sterkst, waar 75 procent minder inbraken werden gepleegd tussen 2012 en 2016, vergeleken met de vier jaar ervoor. De nummers twee en drie zijn Schouwen-Duiveland met 66 procent en Noord-Beveland met 60 procent. De enige Zeeuwse gemeente waar in die periode het aantal inbraken toenam was Tholen, met een stijging van 5 procent.



Betrouwbaarheidsmarges

Of deze uitkomsten van de Veiligheidsmonitor ook aantoont dat de criminaliteit in Zeeland ook daadwerkelijk afneemt is volgens CBS nog maar de vraag. In provincies met weinig inwoners zoals Zeeland is een daling of stijging statistisch gezien niet significant te noemen. Bovendien vindt het CBS zelf de betrouwbaarheidsmarges van dit steekproefonderzoek niet groot genoeg om van een daadwerkelijke afname te kunnen spreken.



