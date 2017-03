Plofkraak op geldautomaat in Sluiskil (video)

SLUISKIL - Dieven hebben bij de Rabobank in Sluiskil vannacht een plofkraak gepleegd. In de omgeving van het Kerkplein was rond 3.30 uur een harde knal te horen, zegt de politie.

Buit onduidelijk

"Ze hebben de geldautomaat te grazen genomen", zegt Alwin Don van de politie. "Het is nog niet bekend of ze iets hebben meegenomen." De recherche heeft samen met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoek gedaan bij het pandje waar de geldautomaat inzat. Vooralsnog is niemand opgepakt.



Extra pinnen

Vlak bij de geldautomaat is de supermarkt van Sluiskil. "Wij wonen aan de andere kant van het dorp en hebben niets gehoord", zegt eigenaresse Annet Martens. "Voor ons betekent dit wel dat mensen nu bij ons willen pinnen."

Limiet

Mensen die nu naar de supermarkt gaan om te pinnen, kunnen voor een teleurstelling komen te staan. "Dat is tot een bepaald limiet, want op is op. De dichtstbijzijnde geldautomaat is nu in Hoek, Sas van Gent of toch Terneuzen."



Geen nieuwe automaat?

De vraag is nu of er een nieuwe geldautomaat terugkomt in Sluiskil. "Dit is de tweede al in enkele jaren. Toen is gezegd: als dit nog een keer gebeurt, wordt het moeilijk om een geldautomaat in Sluiskil te behouden", vertelt Martens. "Dat betekent heel veel voor Sluiskil. Er wonen veel oudere mensen in het dorp die contant geld in hun portemonnee willen hebben."