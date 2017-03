Verkeersopstopping Terneuzen door watertank bij Dow (video)

TERNEUZEN - Rond Dow in Terneuzen zijn deze ochtendspits grote verkeersproblemen ontstaan. Het chemiebedrijf sloot rond 6.15 uur een deel van de ochtend een van de belangrijke toegangspoorten van het terrein vanwege de harde wind. Sinds 8.15 uur is de poort weer open voor het verkeer.

Sloop grote watertank

Op het Dow terrein wordt een oude grote watertank gesloopt. "Daar zijn delen deels van losgeknipt en we hebben gezien dat sommige van deze delen wel heel erg bewegen door de harde wind", zegt Walter van het Hof van Dow. "We hebben daarom uit voorzorg Poort 1 gesloten en een groot deel rond de tank afgezet." Dagelijks gaan er ongeveer tweeduizend auto's door de poort.

Capaciteit

De meeste mensen die op het terrein van Dow moeten zijn, komen binnen via Poort 1 en Poort 3. Door deze situatie was de capaciteit om op het terrein te komen een stuk minder. Mensen die uit de Westerscheldetunnel kwamen, reden daardoor direct een file in.

Iedere keer worden er een tiental voertuigen doorgelaten. #westerscheldetunnel pic.twitter.com/9pJbGNgtcB — Mark Rijk (@MarkRijk) 2 maart 2017

Thuis werken

Kantoren in de buurt van de watertank zijn ook niet meer bereikbaar door de afzettingen. Een deel van de medewerkers kan daardoor niet naar hun werkplek. Dow heeft aan hen gevraagd om thuis te werken.



Overjarig

De sloop van de watertank is eind januari begonnen. "Het was toch eigenlijk wel het symbool van het terrein in Terneuzen", zegt Van het Hof. "Achter deze watertank zijn twee kleinere nieuwe neergezet en deze is eigenlijk overjarig."