Blijverslening onbekend en voorlopig ook onbemind

Zelfstandig

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Veel mensen willen niet meer 'weggestopt' worden in een bejaardentehuis zodra ze lichamelijk wat mankeren. Ook is voor veel mensen geen plek meer in een verzorgingstehuis. De laatste jaren zijn de regels voor opname steeds strenger geworden, waardoor ouderen langer in hun eigen huis moeten blijven wonen, of ze nu willen of niet. Belangrijke oorzaak is verder de vergrijzing. Daardoor is het aantal zelfstandig wonende 90-plussers in tien jaar tijd flink gestegen .

Voorwaarden

Ouderen kunnen maximaal 25.000 euro lenen tegen een lagere rente dan bij de bank. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) bepaalt de hoogte van de rente. De minimumleeftijd om een blijverslening te mogen afsluiten verschilt per gemeente. Ook de waarde van de woning speelt een rol bij het wel of niet toekennen van de lening. In het geval van overlijden van de afsluiter van de lening moet het restbedrag door nabestaanden afbetaald worden.



Niet populair

Dat nog niemand van de blijverslening gebruik heeft gemaakt is volgens Wethouder Dekker van de gemeente Middelburg slechts een kwestie van tijd: "Dit zagen we ook bij de starterslening en die is nu heel populair. Mensen zijn afwachtend, kijken eerst of misschien de buren eerst zo'n lening afsluiten, maar als er één schaap over de dam is volgen er meer." Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verwacht dat de blijversleningen op den duur zelfs populairder zullen worden dan de startersleningen voor jongeren die hun eerste huis willen kopen.



