Kerkhove: Het valt allemaal op zijn plek

KUALA LUMPUR (MAL) - Lesley Kerkhove is bezig aan een sterk toernooi in in Maleisië. Op het WTA-toernooi in Kuala Lumpur is ze doorgedrongen tot de kwartfinale, zo ver reikte de uit Zierikzee afkomstige tennisster nog nooit. "Hier voel ik me goed, alles valt op zijn plaats."