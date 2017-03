ZLM 'voor zover bekend' niet in foute bedrijven

Duurzaam investeren

ZLM houdt zich bij het investeren volgens Schroevers aan de ESG-criteria. Dat zijn door de VN opgestelde principes om vast te stellen of bedrijven maatschappelijk verantwoord werken. Het grootste deel van het geld van de verzekeraar zit dan ook in fondsen die beleggen in bedrijven die duurzaam of maatschappelijk verantwoord werken. Maar dat is niet altijd een oplossing. "Soms zitten in zo'n fonds bedrijven die plots anders gaan werken en niet meer aan die criteria voldoen. Dan duurt het vaak even voordat dat bekend is", vertelt Schroevers.



Overstap gemaakt

Volgens Schroevers belegt zijn bedrijf alleen nog maar in fondsen die duurzaam beleggen. "Wij zijn vorig jaar al begonnen met de overstap", zegt Schroevers. Inmiddels is de overstap volledig gemaakt, laat de directeur weten. Elk fonds waar ZLM in investeert, investeert op zijn beurt weer in duizenden bedrijven. "Daarom kunnen we niet met zekerheid zeggen dat daar geen wapenleveranciers en dergelijke in zitten. Maar als het goed is, zitten die er niet in", aldus Schroevers.



Saudi-Arabië

Volgens Pax investeren met name Aegon, Allianz, Legal & General en APG in fabrikanten van wapens. Gezamenlijk investeren de zes bedrijven ruim 3,5 miljard euro in bedrijven die wapens en wapensystemen aan Saudi-Arabië leveren. Dat land schendt volgens de vredesbeweging de mensenrechten in de burgeroorlog in Jemen. De Saudi's steunen de regering van Jemen in hun strijd tegen de Houthi-rebellen.