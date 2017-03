Groningers: Graag gedaan voor Oosterscheldekering (video)

Gronings geld

De Groningers nemen ons Zeeuwen niks kwalijk, maar kwamen gewoon even 'graag gedaan' zeggen. Ondertussen hopen ze ons Zeeuwen ervan bewust te maken dat de 3,5 miljard, die de bouw van de Oosterscheldekering gekost heeft, gefinancierd is met aardgasgeld. "Het is goed om je af en toe te realiseren dat als je weer zo'n Groninger ziet die in de problemen zit, angstig is of onzeker over z'n toekomst, dat dat geld uit zijn bodem komt", aldus Rob Mulder presentator en verslaggever bij RTV Noord.



Kering nog nooit gezien

Het busje van RTV Noord doet niet alleen Zeeland aan maar rijdt ook nog langs een aantal andere locaties in het land zoals de haven in Rotterdam en het Rijksmuseum in Amsterdam. Een lange rit maar dat mag de pret niet drukken: "De kering had ik nog nooit gezien, ik ben zwaar onder de indruk", aldus Mulder.