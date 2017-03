Veertig populieren tegen de vlakte

In 2013 ook al

De bomen veroorzaakten enkele jaren terug ook al problemen. In 2013 werd het fietspad daarom opnieuw geasfalteerd, maar dit bleek geen duurzame oplossing. De boomwortels bleven zich een weg naar boven banen. Weer een nieuwe laag asfalt heeft volgens de provincie alleen nut als de bomen gerooid worden.



Nieuwe bomen

Voor de gevelde populieren plant de provincie veertig nieuwe bomen terug in de buurt van de Kruisdijk. Die komen wel wat verder van het fietspad te staan.



Omleiding

Fietsers worden tijdens de rooiwerkzaamheden die nog duren tot half maart omgeleid via de parallelweg.