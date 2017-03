Dow wil overleg met wegbeheerders

TERNEUZEN - Chemiebedrijf Dow gaat binnenkort met de wegbeheerders praten om te kijken of de infrastructuur in de omgeving kan worden aangepast. Vanochtend ontstond een opstopping toen een van de toegangspoorten van Dow om veiligheidsredenen werd afgesloten.

Watertank

Sinds januari is Dow bezig met het afbreken van een grote watertank op het terrein. Door de harde wind dreigden vanochtend delen van die tank los te komen. Uit voorzorg sloot het chemieterrein daarom een van de toegangspoorten.



Extra poort

Het chemieconcern wil dat het Dow-terrein met meerdere wegen te bereiken is in geval van een calamiteit. Daarnaast opent het bedrijf ook een nieuwe poort aan de noordzijde om verkeer bij hinder en calamiteiten over een extra poort te kunnen verdelen.



Lees ook: Verkeersopstopping Terneuzen door watertank bij Dow