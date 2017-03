Rabobank geeft geen uitsluitsel over geldautomaat Sluiskil

Niet gerust

De eigenaar van de supermarkt naast de geldautomaat is er niet gerust op dat er een nieuwe komt. "Dit is de tweede al in enkele jaren. Toen is gezegd: als dit nog een keer gebeurt, wordt het moeilijk om een geldautomaat in Sluiskil te behouden", zegt eigenaar Annet Martens. "Dat betekent heel veel voor Sluiskil."

Ouderen

Volgens Martens zijn er veel ouderen in het dorp die de geldautomaat gebruiken. "Zij willen graag contant geld in hun portemonnee hebben."



Te vroeg

De Rabobank laat weten dat het nog veel te vroeg is op hierop te reageren. Het onderzoek naar de plofkraak is nog gaande. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel geld er is buitgemaakt.



Pinnen in de supermarkt

Tot dat er een nieuwe automaat staat, kunnen mensen in de supermarkt van Martens geld pinnen. Al zit daar wel een limiet aan. Mensen die toch naar een geldautomaat van een bank willen, moeten naar Hoek, Sas van Gent of Terneuzen.



