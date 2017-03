Boere krijgt opnieuw Bronzen Stier

Foto: Orange Pictures



Topscorer

Hij krijgt de prijs omdat hij in de Jupiler League tijdens de derde periode de meeste doelpunten (8) heeft gemaakt. In de tweede periode won Boere al twee Bronzen Stieren. Toen was er eentje bij voor beste speler en ook een voor topscorer.



Clubrecord

Al bijna het hele seizoen is Boere bovenaan de topscorerslijst te vinden. De spits maakte tot nu toe 28 doelpunten voor FC Oss. Daarmee is de aanvaller nu dichtbij een clubrecord gekomen. In het seizoen 2000/2001 scoorde Stefan Jansen 30 keer voor het toenmalige TOP Oss. Boere heeft nog elf wedstrijden om dat record te breken.