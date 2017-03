'Lenen is niks voor oude mensen' (video)

Eigen huis

Tot zes jaar geleden woonde Leenhouts in haar eigen huis, maar toen haar man kwam te overlijden en haar gezondheid achteruit begon te gaan, meldde ze zich aan voor een seniorenwoning. Om in haar eigen woning te kunnen blijven wonen had er flink verbouwd moeten worden: een toilet op de begane grond, alles gelijkvloers en een traplift om naar boven te komen,



Geld lenen

Een lening afsluiten was voor Leenhouts geen optie: "Geld lenen is toch niks voor oude mensen, wie moet dat gaan terugbetalen als ik er straks niet meer ben?" Ook had ze geen zin in de overlast van een verbouwing. Ze heeft er soms nog wel eens spijt van dat ze haar eigen huis uit moest. "Maar ja, daar is nu niks meer aan te doen", verzucht ze.



Blijverslening

Toch is het de bedoeling dat ouderen steeds langer in hun eigen huis blijven wonen. De gemeenten Goes, Middelburg en Schouwen-Duiveland bieden hier sinds kort een zogeheten blijverslening voor aan, waarmee ouderen geld kunnen lenen om hun huis te verbouwen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De leningen zijn voorlopig verre van populair: in Zeeland heeft nog helemaal niemand een blijverslening aangevraagd.



