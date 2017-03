SGP: het is nu tijd voor Zeeland (video)

Betekenis

Van der Staaij was de tweede lijsttrekker die in de ZB Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland door Omroep Zeeland en de PZC werd geïnterviewd over de betekenis van zijn plannen voor Zeeland.



Verbaasd

De SGP-lijsttrekker zei verbaasd te zijn over het enthousiasme waarmee premier Rutte reageerrde op de wens van burgemeesters om 35 miljard euro in de Randstad te investeren. "Ik vind dat in zo'n raar contrast staan met de zuinigheid waarmee naar de plannen voor Zeeland werd gekeken."



Aan de beurt

Volgens Van der Staaij is Zeeland nu aan de beurt voor financiële steun: "Een paar jaar geleden gingen er miljarden naar het noorden om de economische structuur te versterken. Nu is Zeeland aan de beurt voor een grote stevige impuls."



'Dief van je eigen portemonnee'

Hij kan zich niet voorstellen dat er een nieuw kabinet komt dat met het rapport van de commissie Balkenende in de hand zal zeggen dat Zeeland geen geld krijgt. "Dat kan toch niet! Een nieuw kabinet kan niet wegkomen zonder steun voor Zeeland. Je bent als rijksoverheid een dief van je eigen portemonnee als je zegt: Laat eerst de problemen maar groter worden. En als het kalf verdronken is, dan gaan we de put dempen."



Hoopvol

De peilingen stemmen Van der Staaij hoopvol over de kansen voor Zeeland. "De Tweede Kamer gaat er zo anders uitzien. Na de verkiezingen moet het wel lukken om geld voor een technische universiteit en een Zeelandfonds los te krijgen. En ook die rare korting voor Zeeland van tien miljoen uit het provinciefonds moet ongedaan worden gemaakt."



Islam

Van der Staaij noemde in Zeeland Kiest ook de islam een bedreiging voor Zeeland. Hij kan zich voorstellen dat zijn islam-standpunt moslims zorgen kan baren. "Het is nooit prettig als je als moslim een negatieve opvatting over jouw godsdienst hoort. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat ze denken: Zo raar is dat niet. Want we zien om ons heen dat er in naam van de islam aanslagen worden gepleegd."



'Vredelievende mensen'

Hij benadrukte wel dat hij er niet voor pleit om elke moslim als een gevaar of een verdachte te beschouwen. "Dat doet geen recht aan alle vredelievende mensen in moslimgemeenschappen. Maar de godsdienst als zodanig heeft wel een jihad-begrip ingebakken waarvan het niet duidelijk is, hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen."



