Duizendpoot van de praktijk in het zonnetje (video)

GOES - Ze zijn de ruggengraat van de dokterspraktijk. De huisarts ziet de patiënten en stelt de diagnose, maar de assistenten vullen alles er omheen in. Op donderdag 2 maart staan ze in de schijnwerpers: Het is dan Dag van de Dokterassistente. Omroep Zeeland heeft daarom een toplijst van beste Zeeuwse doktersassistentes samengesteld.

Bruijnzeel

Op nummer één, met een gemiddeld cijfer van 9,8 staan de medewerksters van huisarts M.P.J. Bruijnzeel in Middelburg. Zij wilden liever niet in de publiciteit. Op de tweede plaats in Zeeland, met een 9,5, staat de praktijk van C.M.H. Schoot in Goes. Bianca Hopmans en Ester Meulenberg van deze huisartsenpraktijk zijn blij verrast met de hoge notering.



Spreekuur

Waarom ze precies zo goed gewaardeerd worden weten ze eigenlijk niet. ''We proberen gewoon goed te luisteren en iedereen tevreden te stellen.'' De assistentes doen veel meer dan de telefoon opnemen en afspraken maken. Ze schrijven recepten uit, verbinden, prikken en spuiten oren uit in hun eigen spreekuur.

Waardering

De Dag van de Doktersassistente is goed beschouwd in het leven geroepen door bloemenverkopers en geurtjeshandelaren, maar de patiënten van dokter Schoot vinden het hoe dan ook terecht dat ze in het zonnetje worden gezet. Overigens is het nog maar de vraag wat de dames als teken van waardering van dokter Schoot krijgen. Vorig jaar ging de dag ongemerkt voorbij. Maar eigenlijk spreekt volgens Bianca en Ester de waardering van dokter Schoot voor zich: Het vertrouwen dat de huisarts toont door zijn assistentes allerlei, medische, taken voor de rekening te laten nemen.



Top 20

Op basis van de beoordelingssite Zorgkaartnederland.nl en de gemiddelde waardering die de patiënten geven aan het aspect 'Omgang medewerkers' is er een ranglijst gemaakt van doktersassistenten. Alleen die huisartsenpraktijken zijn meegeteld waar tien of meer patiënten een beoordeling hebben gegeven. Onderstaande ranglijst is de top 20.