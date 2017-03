Drie meisjes vast voor verspreiden naakfoto's

Derde verdachte

De eerste twee verdachten, twee meisjes van 15 en 16 uit Goes en Middelburg, werden dinsdagochtend vroeg aangehouden. Donderdagochtend werd de derde verdachte aangehouden: een 16-jarige meisje uit Hulst.



Compromitterende poses

Op het Instagram-account werden foto's en video's geplaatst waarop Zeeuwse scholieren te zien zouden zijn in compromitterende poses, al dan niet naakt. In sommige gevallen bleek dat de meisjes helemaal niet op die beelden te zien waren. Dan ging het om beelden van andere meisjes die enigszins op hen leken, die elders van internet geplukt waren.



Uitgescholden

In andere gevallen ging het om privébeelden die niet voor openbaar gebruik bedoeld waren. Maar in alle gevallen had de plaatsing van de beelden grote impact op de slachtoffers, die plotseling door wildvreemden én bekenden op sociale media werden uitgescholden.



Telefoons en laptops

De politie is op zoek gegaan naar de beheerders van het account. Dinsdagochtend werden de eerste twee verdachten thuis aangehouden. Dat gebeurde rond 07.30 uur. Ze zijn overgebracht naar een politiecel in Torentijd in Middelburg. Daar zitten ze op dit moment nog steeds vast. Hun telefoons en laptops zijn meteen in beslag genomen.



Derde meisje

Bij het bestuderen van de gegevens op die telefoons en laptops bleek dat er nog een derde meisje bij de zaak betrokken moest zijn. Dat 16-jarige meisje uit Hulst is donderdag aangehouden. Zij zit nog vast op het politiebureau in Terneuzen.



Aangiftes

Op dit moment richt het onderzoek van de politie zich op zes verschillende aangiftes die direct aan de zaak te linken zijn. Deze aangiftes zijn gedaan door jongeren van tussen de 15 en 18 jaar, uit verschillende plaatsen in Zeeland. Er zijn meer aangiftes gedaan met betrekking tot deze zaak, maar er is volgens de politie nog niet genoeg bewijs om alle zaken mee te kunnen nemen.



Grote impact

Dit soort zaken hebben volgens de politie een hoge prioriteit omdat ze grote impact hebben op de betrokken slachtoffers. Van een van de slachtoffers die aangifte heeft gedaan werd een filmpje op het Instagram-account gepost waarvan zij zelf in de veronderstelling was dat het helemaal van internet verdwenen was.



'Goed nadenken'

Dat dit filmpje nu na lange tijd weer opdook is volgens de politie een bewijs dat je op moet passen met het maken van opnames van jezelf en die beelden te delen met anderen. De politie roept daarom vooral jongeren op om goed na te denken voor je privé-zaken op het internet publiceert.