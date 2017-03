Lekt het kanaal bij Sluiskil? (video)

SLUISKIL - De dorpsraad van Sluiskil vergadert vanavond over de vochtproblemen waar inwoners mee kampen. Huizen langs het kanaal lopen schade op door de hoge grondwaterstand. In Sluiskil zijn geruchten dat de damwand van het kanaal van Gent naar Terneuzen verouderd is en lekt.

Schimmel

André Boot woont op een steenworp afstand van het kanaal en heeft veel last van vocht in zijn woning. Hij kocht het huis in oktober en ontdekte later pas hoe vochtig het was. Veel van de vochtplekken waren namelijk weggewerkt. In zijn kelderkast heeft hij inmiddels de muur gestript en kun je de schimmel duidelijk zien zitten.



Verouderde damwanden

Sinds Sluiskil nieuwe riolering heeft is het grondwaterpeil flink gestegen en staat het minstens 24 centimeter boven de normale stand. De vorige rioolbuizen waren poreus en lieten overtollig gronwater door. De nieuwe buizen zijn van beton en waterdicht. Bewoners vermoeden dat de oorzaak ligt in de verouderde damwanden van het kanaal.