Tractorbanden gedumpt bij Nieuwvliet

"Waarschijnlijk zijn ze gedumpt door iemand uit de buurt die ervan af moest", zegt Schram. "Het kost geld om rubberen banden af te voeren, dus is het makkelijker om ze in de sloot te gooien. Dan ruimt iemand anders het wel op."



Wandelaar

Het ging om een aanhanger vol met banden. Waarschijnlijk heeft een wandelaar de banden ontdekt en die heeft daar melding van gemaakt, zegt Schram. Volgens hem komt het veel vaker voor dat mensen spullen dumpen in natuurgebied. "We komen regelmatig autobanden tegen. Die worden gedumpt in het buitengebied. Het is daar lekker rustig, dus niemand ziet dat."



Jacuzzi

"We komen van alles tegen hoor: scooters, zelfs een jacuzzi, huisvuil, een complete huisraad van iemand, wietkwekerijen, noem het allemaal maar op", aldus Schram. Vooralsnog gaat hij geen aangifte doen bij de politie, omdat moeilijk te achterhalen is van wie de banden afkomstig zijn.



Extra controles

Op plekken waar regelmatig wordt gedumpt, controleert Staatsbosbeheer extra om mensen op heterdaad te betrappen. In afgelopen maanden werden bij Hoofdplaat ook banden gedumpt. Vooralsnog is daar niemand voor gepakt.



Lees ook:

- Bandendump Hoofdplaat: 'Het is gewoon crimineel'

- Waterschap op zoek naar bandendumper