Politie in je zak in Veere

Trends

De melding komt niet alleen bij de politie terecht maar ook bij de gemeente en als een gebruiker dat wil ook in de eigen buurtwhatsapp. Gemeenten weten door de meldingen wat er binnen hun grenzen speelt en kunnen zo inspelen op trends en ontwikkelingen. De WaakSamenApp is ontwikkeld door het bedrijf VCS Observation uit Waalwijk.



Meldingsbereidheid

In Tilburg wordt al gewerkt met de app en de koppeling met de gemeente. Andere Brabantse gemeenten sluiten zich daarbij nu aan, en de verwachting is dat meer Zeeuwse gemeenten mee gaan doen.. Veere kiest voor het middel, omdat de gemeente de meldings- en aangifte bereidheid wil vergroten.



Laagdrempelig

De app wordt gezien als een 'laagdrempelig en digitaal middel om dat te verbeteren'. De gemeente hoopt aan te kunnen sluiten bij de vele buurtwhatsapps in de Veere. De WaakSamenApp is een pilotproject dat twee jaar gaat lopen. De kosten zijn 4.500 euro. Medio april is de nieuwe app te gebruiken in de gemeente Veere.