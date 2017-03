Goesenaren moeten in Limburg stemmen

GOES - Sommige inwoners van Goes moeten wel heel veel moeite doen om op 15 maart te kunnen stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer. De gemeente Goes heeft meerdere meldingen gekregen van Goesenaren die een kandidatenlijst hebben gekregen voor Horst aan de Maas in Limburg.

Vouwmachine

De gemeente heeft vooralsnog vier meldingen uit de wijk Goesepolder gekregen. De fout is ontstaan in de vouwmachine van PostNL, zegt de gemeente Goes. Het postbedrijf heeft de gemeente laten weten dat er waarschijnlijk nog een paar kieslijsten van de gemeente Horst aan de Maas in de vouwmachine zaten toen de lijsten van Goes de machine in gingen. Volgens de gemeente houdt PostNL morgen een klein huis-aan-huis-onderzoek in de wijk om te kijken of er meer foute lijsten zijn bezorgd.



Venlo

Overigens zijn Goesenaren niet de enige die een heel stuk moeten reizen om te kunnen stemmen. Inwoners van het Zuid-Hollandse Westland moeten helemaal naar Venlo om hun stem uit te brengen.



Kieslijsten kunnen per regio verschillen. Partijen maken hier vaak gebruik van De kieslijsten voor de verkiezingen kunnen per regio verschillen. Politieke partijen mogen per kieskring namelijk een andere lijst met verkiesbare kandidaten samenstellen. Vooral de grotere partijen maken hier vaak gebruik van. Zo hopen ze meer stemmen te trekken door lokale beroemdheden bijvoorbeeld als lijstduwer te benoemen.