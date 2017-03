Meisjes die naaktfoto's verspreidden weer thuis (video)

OOST-SOUBURG - De drie Zeeuwse jonge meiden die vastzaten vanwege het verspreiden van naaktfoto's van leeftijdsgenoten via instagram zijn donderdagmiddag vrijgelaten. De zaak gaat nu naar de officier van justitie, er is in totaal negen keer aangifte gedaan in verband met deze zaak. De politie neemt de zaak hoog op.

Gemanipuleerde naaktfoto's

Op de instagram-pagina 'Zeeland_Exposed' stonden onder andere gemanipuleerde foto's waarbij bijvoorbeeld de hoofden van klasgenootjes op naakte lichamen waren geplakt. Ook verschenen er foto's en filmpjes van leeftijdsgenoten met beledigende teksten eronder.



Vooral in Goes

Volgens politiewoordvoerder Esther Boot speelde de zaak vooral op de middelbare scholen in Goes. De negen aangiftes komen allemaal van jongeren uit Goes en omgeving. Een wijkagent uit Goes laat via twitter weten dat het fotomateriaal dat de meiden ontvingen wel uit alle hoeken van de provincie kwam.

Deze drie meisjes zijn niet alleen strafbaar bezig. Ze werden uit heel Zeeland overspoeld met 'pikante' beelden. Het nieuwe pesten helaas. — Wijkagent Goes Oost (@wa_GoesOost) 2 maart 2017

15 en 16 jaar

Dinsdag zijn een 16-jarig meisje uit Middelburg en een 15-jarig meisje uit Goes opgepakt en donderdagochtend werd ook nog een 16-jarig meisje uit Hulst gearresteerd. De drie zijn na verhoor donderdagmiddag vrijgelaten. De officier van justitie bereidt de zaak nu voor voor de rechter.



Waarschuwing

Een zaak als deze is volgens de politie niet uniek. Incidenten waarbij jongeren naaktfoto's van elkaar verspreiden zouden in Zeeland zelfs wekelijks voorkomen. De politie waarschuwt dan ook dat het absoluut niet verstandig om dat soort foto's van jezelf te laten nemen door iemand of naar anderen te versturen. Op straat in Goes houdt het de gemoederen in ieder geval bezig.