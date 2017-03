Buma legt 'ketting' bij vierde verdieping (video)

Tiendaagse veldtocht

Hij gaf aan dat hij de Scheldeverdragen waarin in de negentiende eeuw al is afgesproken dat er altijd vrije toegang tot de Antwerpen blijft, het liefst wil herzien. Maar een tiendaagse veldtocht zoals die destijds is uitgevochten heeft Buma er niet voor over.



Oplossing

Volgens Buma moet Nederland samen met onze zuiderburen op zoek naar een oplossing. "Laat duidelijk zijn dat ik geen vierde verdieping wil. Maar om de Scheldeverdragen aan te passen hebben we de Belgen nodig. We moeten er goed naar gaan kijken."



Foute keuze

Buma wil de ontpoldering van de Hedwigepolder niet meer terugdraaien. "Het is niet realistisch om politiek nu te gaan zeggen dat we die discussie weer over kunnen doen. Ik vind het nog steeds een foute keuze. Niets is zo mooi als het polderlandschap daar. Maar besluit is genomen."



Jarenlang rotzooi

Toch staat in het verkiezingsprogramma van het CDA: 'Stop onteigening landbouwgrond voor natuur.' Dat staat er volgens Buma vanwege 'alle gedoe over de Hedwigepolder'. "Daarom hebben we gezegd dat we dat nooit meer willen. De algemene les is: ontpolderen na onteigenen levert jarenlang rotzooi op."



Samenvatting

Maandag 6 maart zendt Omroep Zeeland een uitgebreide samenvatting van het gesprek uit op radio en televisie. De PZC besteedt in de krant van zaterdag uitgebreid aandacht aan het interview met de lijsttrekker van het CDA.



Andere lijsttrekkers

Kijk terug

