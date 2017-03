Live: Sybrand Buma in Zeeland Kiest

MIDDELBURG - Lijsttrekker Sybrand Buma van het CDA is vrijdagmiddag 15.30 uur te gast in Middelburg. Omroep Zeeland en PZC interviewen hem over Zeeuwse thema's.

Kijk live mee:

#zeelandkiest

Het interview is in Middelburg in het gebouw van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Belangstellenden zijn van harte welkom. Studenten van de HZ houden tijdens de live-uitzending Facebook en Twitter in de gaten. Reageren op de uitzending? Gebruik op Twitter #zeelandkiest. Of reageer op de live video op de Facebookpagina van Zeeland Kiest.

Het interview met Sybrand Buma duurt 45 minuten. Maandag 6 maart zendt Omroep Zeeland een uitgebreide samenvatting van het gesprek uit op radio en televisie. De PZC besteedt in de krant van zaterdag uitgebreid aandacht aan het interview met de lijsttrekker van het CDA.



Andere lijsttrekkers

De komende dagen ontvangen Omroep Zeeland en de PZC de volgende zeven lijsttrekkers:

Vrijdag 3 maart 15.30 uur - Sybrand Buma, CDA

Maandag 6 maart 13.00 uur - Emile Roemer, SP

Maandag 6 maart 17.00 uur - Gert-Jan Segers, ChristenUnie

Dinsdag 7 maart 10.30 uur - Marianne Thieme (Partij voor de Dieren)

Woensdag 8 maart 9.30 uur - Alexander Pechtold (D66)

Woensdag 8 maart 10.30 uur - Tunahan Kuzu (Denk)

Woensdag 8 maart 12.00 uur - Henk Krol (50Plus)



