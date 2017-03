Sterren kijken bij sterrenwacht Middelburg

Open dagen

Niet alleen Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg doet mee aan deze open dagen. Bijna alle sterrenwachten van Nederland openen de komende dagen hun deuren voor het publiek. Bij helder weer staan er voldoende telescopen opgesteld om te kunnen genieten van de sterrenhemel. Verder zijn er doorlopend presentaties over de wonderen van het Heelal.



Wintertijd

Zoals gebruikelijk is er gekozen voor het laatste weekend in het voorjaar waarin het nog wintertijd is en de maan rond het eerste kwartier is. De Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen is vanaf 19.30 uur geopend voor publiek.